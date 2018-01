Com dois gols de Balotelli, Nice empata com o Monaco no Francês

Principal estrela do Nice, Mario Balotelli brilhou nesta terça-feira, na 21ª rodada do Campeonato Francês. O atacante italiano marcou os gols do Nice, que empatou com o Monaco por 2 a 2, fora de casa. Quem comemorou o resultado foi o Olympique de Marselha, que assumiu a vice-liderança da competição.

O resultado poderia ter sido ainda melhor para o Nice, pois o time liderava o placar até os 45 minutos do segundo tempo, quando o colombiano Radamel Falcao García igualou o marcador em 2 a 2. Antes, Balotelli havia marcado aos dois e aos 22 minutos, conseguindo a virada após ir ao intervalo perdendo por 1 a 0, depois de ser vazado por Adama Diakhaby aos 33 minutos.

O empate deixou o Nice com 31 pontos e na sexta posição do Francês. O Monaco está com 43 pontos, em terceiro lugar, tendo sido ultrapassado pelo Olympique, agora com 44. O time de Marselha ascendeu ao segundo lugar depois de fazer 2 a 0 no Strasbourg.