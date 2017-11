Com dois de Suarez e um de Paulinho Barcelona vence fora de casa

Com gol de Paulinho, o Barcelona venceu mais uma no Campeonato Espanhol. O volante brasileiro selou a vitória por 3 a 0 sobre o Leganés, com gol aos 44 minutos do segundo tempo. O resultado, fora de casa, manteve o time catalão com boa vantagem na liderança da tabela.

O Barcelona chegou aos 34 pontos, abrindo sete de vantagem sobre o vice-líder Valencia, que jogará neste domingo contra o Espanyol, fora de casa. Em relação ao rival Real Madrid, que é o terceiro colocado, a diferença subiu para 11 pontos. O Real, contudo, ainda fará o clássico com o Atlético de Madrid neste sábado.

A vitória da equipe catalã começou a ser construída aos 28 minutos de jogo, quando Paco Alcácer recebeu preciso lançamento pela direita e bateu direto para o gol. O goleiro saiu mal e deu rebote, que foi devidamente aproveitado por Suárez, bem colocado na pequena área.