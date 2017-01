Com dois de Musa, Leicester bate Everton de virada e avança na Copa da Inglaterra

Ahmed Musa foi o grande destaque do Leicester City neste sábado e levou o time à vitória por 2 a 1 sobre o Everton, no estádio Goodison Park, em Liverpool, pela terceira fase da Copa da Inglaterra. Após o atual campeão inglês sair atrás no marcador, o nigeriano entrou em campo no segundo tempo, marcou dois gols e garantiu o triunfo que leva a equipe à próxima fase da competição.

A terceira fase da Copa da Inglaterra iniciou na última sexta-feira e contou com a entrada dos clubes da primeira divisão do Campeonato Inglês. Os vencedores avançam à próxima fase e os duelos que terminam em empate têm um jogo de volta com mando invertido. Na liga, o Everton ocupa atualmente a sétima posição, enquanto que o Leicester City aparece no 15.º lugar.

Em campo, todos os gols aconteceram no segundo tempo. Romelu Lukaku abriu o placar para o Everton aos 18 minutos. Musa, que havia entrado ao final do primeiro tempo no lugar de Ulloa, buscou a virada para o Leicester com gols aos 21 e 26.

OUTROS RESULTADOS – Em outra partida com duas equipes da primeira divisão, o Hull City superou o Swansea City por 2 a 0 em casa. Já o Sunderland recebeu o Burnley e não saiu do empate por 0 a 0.

Entre as surpresas do dia, em partidas de times da elite inglesa contra equipes das divisões de acesso, o Norwich, da segunda divisão, arrancou um empate por 2 a 2 com o Southampton. Já o Bolton, da terceira, segurou o 0 a 0 contra o Crystal Palace.

Dois times da Série B inglesa eliminaram rivais da primeira divisão. O Derby County despachou o West Bromwich com um 2 a 1, fora de casa, e o Wolverhampton fez 2 a 0 sobre o Stoke City.

Mas o resultado mais inusitado aconteceu com o Milwall, da terceira divisão, que bateu o Bournemouth por 3 a 0. Esta é a primeira vez que uma equipe da elite inglesa é derrotada por três ou mais gols na atual fase da competição. Por outro lado, o Watford espantou a zebra em casa e superou por 2 a 0 o Burton Albion, da segunda divisão.