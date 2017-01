Com dois de Keno, Palmeiras faz 4 a 0 no União Barbarense

O União Barbarense foi goleado pelo Palmeiras por 4 a 0 em jogo-treino disputado na tarde desta quarta-feira (18) na Academia de Futebol, em São Paulo. Keno, duas vezes, Bernardo e Eduardo Erê (contra) marcaram os gols do Verdão. Os times se enfrentaram em três tempos de 35 minutos cada, sob chuva constante, e os dois treinadores usaram três escalações diferentes.

O time inicial escolhido pelo técnico Edson Leivinha, do Leão da 13, contou com Altenir; Flávio, Maílson, Lucas e Raphael Soares; Fábio Gomes, Eduardo Erê, Léo e Kássio; Amauri e Douglas. Já Eduardo Baptista escalou a equipe titular do Palmeiras com Fernando Prass; Jean, Antônio Carlos, Thiago Martins e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Michel Bastos, Tchê Tchê e Dudu; Alecsandro. Foto: Sanderson Barbarini - Foco no Esporte

O destaque na primeira parte do treino foi Felipe Melo. O volante mostrou bastante disposição para se movimentar e ajudar na marcação. Mas foi o União quem assustou primeiro, com bola no travessão de Amauri.

O primeiro gol saiu aos oito minutos, quando Jean bateu escanteio e Eduardo Erê acabou tocando contra o próprio patrimônio. No segundo tempo, já com os reservas, o Palmeiras marcou duas vezes com Keno.

































Primeiro, ele aproveitou de cabeça cruzamento de Fabiano da direita, logo com um minuto. Depois, em novo lançamento de Fabiano, ele dominou, deixou o marcador no chão e mandou para a rede.

No terceiro período, o jovem Bernardo, do Sub-17 do Verdão, bateu cruzado e fechou o placar em 4 a 0. O União Barbarense tem mais um jogo-treino programado para esta sexta-feira, diante do Taboão da Serra, às 16 horas, no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste. Já o Palmeiras disputa amistoso contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó, no próximo sábado.