Com dois de Dourado, Flu bate Atlético-MG no Maracanã

Henrique Dourado voltou a marcar gols e o Fluminense venceu. Nesta segunda-feira, no complemento da 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o centroavante tricolor marcou duas vezes e ajudou a sua equipe a derrotar o Atlético Mineiro por 2 a 1, no estádio do Maracanã, no Rio. De quebra, chegou a 12 gols, ultrapassou Jô, do Corinthians, que tem 11, e se tornou o artilheiro isolado da competição.

Agora com cinco jogos de invencibilidade – duas vitórias e três empates -, o Fluminense subiu para a oitava colocação, com 30 pontos, e está bem perto do G6 (grupo de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. Tem a mesma pontuação do Cruzeiro, o sexto colocado, mas com uma vitória a menos.

Foto: Nelson Perez / Fluminense F.C. / Divulgação

Do outro lado, o Atlético Mineiro vai ladeira abaixo na tabela de classificação do Brasileirão. Com três derrotas nos últimos cinco jogos, o clube alvinegro está na 13.ª colocação com 26 pontos, apenas três a mais que o São Paulo, o 17.º, que abre a zona de rebaixamento.