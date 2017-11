Com Diego Souza de executiva, Sport viaja para pegar Palmeiras e fugir da degola

O Sport está há sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro e precisa reagir nas quatro rodadas que restam para tentar escapar do rebaixamento. A missão de se manter na elite do futebol nacional começa nesta quinta-feira, às 20 horas, no duelo contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 35.ª rodada.

O último triunfo do time pernambucano na competição foi o 2 a 1 contra o Vitória, fora de casa, em 12 de outubro, pela 27.ª rodada. De lá pra cá, durante pouco mais de um mês, o clube colecionou três empates e quatro derrotas, a última delas contra o lanterna Atlético Goianiense por 2 a 0.

Antes do início desta rodada, o time pernambucano ocupava o 17.º lugar com 36 pontos, a três de distância do Vitória, o 16.º. Para piorar, o adversário desta quinta-feira estava em terceiro lugar, com 57 pontos, em busca de garantir matematicamente vaga para a Copa Libertadores.