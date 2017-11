Com desfalques, Oswaldo valoriza empate do Atlético-MG em Salvador

O técnico Oswaldo de Oliveira valorizou o empate do Atlético Mineiro com o Bahia, neste domingo, em Salvador. Ele considerou bom o resultado por causa dos desfalques de sua equipe e também pela história do jogo, em que o Atlético levou a virada e precisou buscar a igualdade no segundo tempo.

Na Arena Fonte Nova, o time visitante entrou em campo sem sete jogadores, seis deles titulares. Foram baixa do Atlético Leonardo Silva, Fred, Adílson, Marcos Rocha, Cazares, Gabriel e Felipe Santana.

LEIA TAMBÉM: Em Maceió, CRB e Boa empatam e ainda correm contra o rebaixamento na Série B

“Quem jogou menos está com menos ritmo, sente a partida e alguns jogadores nossos sentiram muito. A saída do Yago, por exemplo, foi muito lamentada por nós porque ele vinha fazendo uma partida excelente, cumprindo as determinações à risca. Acho que, no final, o empate foi um bom resultado para o Atlético”, avaliou o treinador, ao fim do empate por 2 a 2.