Com cinco reforços, Palmeiras faz primeiro treino com bola da pré-temporada

O atual campeão brasileiro começou nesta quarta-feira os trabalhos no gramado nesta pré-temporada. As principais novidades foram as presenças de cinco dos sete reforços contratados para 2017. O zagueiro Antônio Carlos, oficializado na noite de terça-feira, mais os meias Michel Bastos, Raphael Veiga e Hyoran, além do atacante Keno participaram da atividade comandada pelo técnico Eduardo Baptista.

Restam se apresentar ao elenco mais dois contratados. O meia Guerra, por ter atuado pelo Atlético Nacional no Mundial de Clubes, ganhou mais uns dias de férias. Felipe Melo, que até o fim de dezembro jogou pela Inter de Milão, está na mesma situação. Já o zagueiro Mina continua na Colômbia por ter ganhado folga extras após adiar o fim da última temporada para tratar de lesão.

Desde terça-feira o elenco está concentrado no novo hotel construído na Academia de Futebol, onde trabalham em dois turnos. Na tarde desta quarta pela primeira vez os jogadores foram ao campo, para um trabalho de movimentação em campo reduzido. Antes dessa atividade, a equipe permaneceu na área interna do centro de treinamentos, para avaliações físicas e musculação.

A equipe vai ficar concentrada na Academia de Futebol até domingo de manhã. Depois da folga, o time retoma os trabalhos na segunda-feira, na semana que antecede a estreia no ano. No sábado, dia 21, o Palmeiras tem amistoso marcado contra a Chapecoense, na Arena Condá.