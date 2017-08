Com chegada de últimos jogadores, seleção treinará completa nesta terça-feira

A seleção brasileira enfim está completa em Porto Alegre, local do próximo duelo pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, nesta quinta-feira, diante do Equador. Na manhã desta terça-feira, o volante Casemiro e o lateral-esquerdo Marcelo, ambos do Real Madrid, e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool, se apresentaram ao técnico Tite no hotel onde a equipe está concentrada.

Antes deles, na noite de segunda-feira, Taison, atacante do Shakhtar Donetsk, e Giuliano, meia recém-contratado pelo Fenberbahçe, se apresentaram à seleção. Nenhum deles, portanto, participou do primeiro treinamento da equipe em Porto Alegre, no CT do Grêmio.

A situação será diferente nesta terça-feira, quando a seleção treinará no Beira-Rio, o estádio do Internacional. A atividade, marcada para as 16h30, vai a ser a primeira da equipe completa na preparação para o duelo contra o Equador.