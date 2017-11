Com chance de jogar, gremista Patrick encara duelo com Atlético-GO como ‘final’

Patrick, de 19 anos, estreou na equipe principal nesta temporada e tem sido aproveitado por Renato Gaúcho no rodízio de atletas que o técnico vem promovendo na equipe devido às competições simultâneas disputadas pelo Grêmio, especialmente a Copa Libertadores, na qual o time chegou à final. O jogador se mostrou confiante em permanecer no time gremista em 2018.

O meio-campista Patrick, do Grêmio, considera o jogo contra o lanterna e já rebaixado Atlético Goianiense como uma final de campeonato. A partida, válida pela 37.ª rodada do Brasileirão, será a última na competição do time tricolor gaúcho na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

“Começou com um pouco de nervosismo. Só três meses de profissional. Acho que tenho muita coisa para aprender, amadurecer também. Estou tentando fazer o máximo possível para me manter no ano que vem, pegar mais experiência para disputar os grandes campeonatos que vem pela frente”, projetou Patrick.

Neste sábado, Renato Gaúcho encerrou a preparação do Grêmio para o penúltimo jogo do Brasileiro com um treino fechado no CT Luiz Carvalho e também finalizou a lista de 22 atletas para o jogo contra o time de Goiânia. O resultado positivo é importante para que o clube confirme o vice-campeonato do Nacional, sendo que o time ocupa atualmente justamente a vice-liderança da tabela, com 61 pontos.

No “rachão”, única parte liberada para o acompanhamento dos jornalistas, a novidade foi a volta aos treinamentos do volante Maicon, que havia passado por cirurgia no tendão de Aquiles. No entanto, o meio-campista ainda não tem data para retornar aos gramados.

O zagueiro Bressan, que será o provável substituto de Kannemann (suspenso) na segunda partida da final da Libertadores contra o Lanús, na Argentina, também participou da sessão de treinos e poderá ser acionado por Renato Gaúcho no jogo contra os goianos.

Uma formação provável da equipe gremista para enfrentar o Atlético Goianiense é a seguinte: Paulo Victor; Leonardo, Rafael Thyere, Bressan (Bruno Rodrigo) e Conrado; Cristian, Machado, Kaio, Patrick e Beto da Silva (Jean Pyerre); Dionathã.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi e Paulo Victor;

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo e Rafael Thyere;

Laterais: Conrado, Guilherme Guedes, Leonardo, Raul;

Meio-campistas: Balbino, Cristian, Jean Pyerre, Kaio, Machado, Matheusinho e Patrick;

Atacantes: Batista, Beto da Silva, Dionathã, Lucas Poletto, Pepê e Vico.