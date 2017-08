Com campanha ruim na Série B do Brasileiro, Goiás dispensa sete jogadores

A derrota para o Oeste em casa, por 2 a 0, na última sexta-feira, foi o limite para que a direção e a comissão técnica do Goiás resolvessem aplicar mudanças no rumo do time na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta segunda, o clube anunciou que sete jogadores não fazem mais parte dos planos e treinarão separados do elenco até serem negociados. São eles: goleiro Márcio, os laterais Felipe Saturnino, Helder e Paulinho, os meias Jean Carlos e Murilo e o atacante Léo Gamalho.

Dos colocados na lista de dispensas, apenas Jean Carlos e Léo Gamalho já disputaram sete jogos na Série B e, portanto, não podem defender outro clube da mesma competição.

Todos os dispensados chegaram ao clube no ano passado ou no começo da atual temporada, quando o time de Goiânia ainda era comandado pelo técnico Gilson Kleina, atualmente na Ponte Preta. Muitos deles, como Márcio e Léo Gamalho, são frequentemente criticados por torcedores pelo baixo rendimento e altos salários.