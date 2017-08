Com cabeça na Libertadores, Jair confirma Botafogo misto diante do Cruzeiro

O técnico Jair Ventura confirmou nesta sexta-feira que o Botafogo entrará em campo com uma escalação mista para encarar o Cruzeiro. Com foco nas oitavas de final da Libertadores, semana que vem, contra o Nacional-URU, o comandante alvinegro optou por poupar algumas peças diante da equipe mineira nesta domingo, no Mineirão, pela 19.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após a derrota de quarta-feira para o Palmeiras, Jair manifestou a preocupação com o momento do Botafogo no Brasileirão, no qual a equipe não vence há quatro partidas. Mesmo assim, deixará alguns de seus titulares fora da partida com o Cruzeiro. Isso porque na quinta que vem a equipe recebe o Nacional na decisão de uma vaga nas quartas de final da Libertadores, após vencer por 1 a 0 no Uruguai.

O próprio Jair admitiu que a necessidade de escalar um time alternativo no fim de semana “preocupa”, mas manifestou a confiança no elenco. “É o preço que se tem que pagar. É um risco calculado, por conta da grande final que temos na quinta-feira”, declarou.