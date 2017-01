Com brilho peruano, Flamengo ganha do Boavista na estreia pelo Campeonato Carioca

A primeira vitória do Flamengo na temporada foi fruto de dois peruanos. Responsáveis por três dos quatro gols da equipe, o lateral-esquerdo Trauco e o centroavante Guerrero lideraram o time rubro-negro no triunfo por 4 a 1 sobre o Boavista, neste sábado, na Arena das Dunas, em Natal. Substituto de Jorge, negociado com o Monaco, da França, Trauco deixou ótima impressão, com um gol e ótimo cruzamento que resultou em um dos gols do conterrâneo, na partida pela abertura inicial da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Com os três pontos, o Flamengo está na liderança do Grupo B e retorna a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Macaé, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Boavista, equipe de maior investimento do interior, enfrenta o Nova Iguaçu, no mesmo dia, no estádio Elcyr Rezende, em Bacaxá.

Apesar de ser o time grande e de forte investimento, o Flamengo teve problemas para se organizar em campo, principalmente no primeiro tempo. Com um time cheio de veteranos como Felipe, Antônio Carlos e Erick Flores, e comandado pelo badalado técnico Joel Santana, o Boavista foi quem começou melhor em campo e ditou o ritmo da partida. Aos dois minutos, o time aproveitou o vacilo de Willian Arão, quando Pedro Botelho chutou de fora da área e assustou o goleiro Alex Muralha.

Sem Éverton, que sentiu uma indisposição estomacal e foi vetado, o Flamengo teve Adryan, aberto pela esquerda, e Rômulo, no meio de campo. O volante recém-contratado ganhou a posição de Márcio Araújo e estreou como titular. As mudanças não provocaram melhorias na equipe, que teve uma finalização, sem perigo, de Adryan.

Enquanto isso, o Boavista explorava o lado de outro estreante, o lateral-esquerdo Trauco. O peruano na defesa teve problemas, mas quando ia ao ataque, criou boas chances. A melhor foi aos 31 minutos, quando fez cruzamento na medida para Guerrero cabecear forte e fazer 1 a 0.

O gol rubro-negro deu uma esfriada no Boavista. O volante Willian Arão, que fazia partida discreta, tabelou com Guerrero, mas preferiu dar novo passe para o peruano e desperdiçou boa chance de gol. O erro custou caro e veio na mesma forma que o gol marcado. No contra-ataque, Pedro Botelho fez ótimo cruzamento para Mosquito, que superou Trauco para empatar o jogo de cabeça: 1 a 1.

O segundo tempo começou da mesma forma, com o Boavista dono da posse de bola. Aos cinco minutos, Pedro Botelho fez boa jogada pela esquerda, mas Tiago Maranhão não conseguiu finalizar. O Flamengo tinha problemas para furar o bloqueio adversário e contou com uma aparição surpresa de Trauco. O peruano se intrometeu na área e recebeu bom passe de Mancuello para tirar goleiro e fazer 2 a 1.

O gol voltou a desorganizar o Boavista, mas desta vez o Flamengo aproveitou. Após rápido contra-ataque, aos 15 minutos, Rodinei abriu pela direita e cruzou para Guerrero cabecear forte e ampliar a vantagem: 3 a 1.

O terceiro gol rubro-negro deixou a partida mais aberta. Após jogada de Christiano pela esquerda, Matheus Paraná ajeitou para Tiago Amaral finalizar e ver Alex Muralha fazer grande defesa. A resposta do Flamengo veio na sequência com Rodinei, que parou em Felipe. Preocupado com nova recuperação do adversário, o técnico Zé Ricardo promoveu o retorno de Márcio Araújo para reforçar a marcação.

Quando o placar parecia definido, Diego, aos 45 minutos, recebeu na área, driblou o marcador e chutou forte, no ângulo, para fazer 4 a 1 e dar números finais na goleada do Flamengo pelo Campeonato Carioca.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 x 1 BOAVISTA

FLAMENGO – Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz (Juan) e Trauco; Rômulo (Márcio Araújo), Mancuello, Willian Arão e Diego; Adryan (Rodinei) e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

BOAVISTA – Felipe; Maicon, Antônio Carlos, Lucas Rocha e Christiano; Pedroso, Júlio César (Fellype Gabriel), Pedro Botelho (Matheus Paraná), Mosquito e Erick Flores; Tiago Amaral (Marcelo Nicácio). Técnico: Joel Santana.

GOLS – Guerrero, aos 31, e Mosquito, aos 40 minutos do primeiro tempo; Trauco, aos 8, e Guerrero, aos 15, e Diego, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Trauco (Flamengo); Christiano e Mosquito (Boavista).

ÁRBITRO – Leonardo Garcia Cavaleiro.

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Arena das Dunas, em Natal (RN).