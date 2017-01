Com Borja, Colômbia convoca só 16 jogadores para enfrentar o Brasil

O técnico José Pékerman anunciou nesta terça-feira a lista de convocados para o amistoso entre Colômbia e Brasil, daqui a uma semana, no Engenhão, no Rio, em prol da Chapecoense. A relação conta com apenas 16 atletas, todos de clubes colombianos, sendo sete do Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores.

O destaque entre os convocados é o atacante Miguel Borja, destaque na campanha da Libertadores, que está na mira do Palmeiras e do Grêmio. O jovem, de 23 anos, só jogou uma vez pela seleção colombiana, em novembro passado, pelas Eliminatórias.

Para parte dos convocados, a chance será a primeira na seleção colombiana. A maioria deles, porém, é reserva da equipe de Pékerman. A exceção é Macnelly Torres, veterano meia de 32 anos que tem jogado com regularidade nas Eliminatórias. Os colombianos que atuam no Brasil, como Copete, do Santos, e Mina, do Palmeiras, não foram convocados.

Os atletas chamados por Pékerman devem se apresentar a ele já nesta quarta-feira, em Bogotá. Os atletas do Independiente Santa Fe, que disputam no sábado a primeira partida da final da Supercopa da Colômbia contra o Independiente Medellín, serão liberados para voltar ao clube na sexta. William Tesillo, Leyvin Balanta, David González depois retornam à seleção no domingo.

Pelo Brasil, o técnico Tite promete divulgar a lista de convocados na quinta-feira. Para preservar a pré-temporada dos clubes, a tendência é que os atletas só se apresentem na noite anterior ao amistoso e que a seleção não realize nenhum treino no Rio.

O amistoso, no Engenhão, vai ter a renda revertida para a Chapecoense e para as vítimas do acidente aéreo de novembro. Na ocasião, os laços entre Brasil e Colômbia se estreitaram.

Confira a lista de convocados:

GOLEIROS – David González (Independiente Medellín) e Camilo Vargas (Deportivo Cali);

DEFENSORES – Felipe Aguilar (Atlético Nacional), Farid Díaz (Atlético Nacional), Luis Manuel Orejuela (Deportivo Cali), Juan Sebastián Quintero (Deportivo Cali), Leyvin Balanta (Independiente Santa Fe), William Tesillo (Independiente Santa Fe) e Daniel Bocanegra (Atlético Nacional).

MEIO-CAMPISTAS – Abel Aguilar (América de Cali), Mateus Uribe (Atlético Nacional), Macnelly Torres (Atlético Nacional) e Santiago Montoya (Tolima)

ATACANTES – Miguel Borja (Atlético Nacional), Hárold Preciado (Deportivo Cali) e Andrés Felipe Ibargüen (Atlético Nacional).