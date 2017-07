Com bom público, São Paulo vive fase de ‘time do povo’

Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Os 51.511 presentes no empate por 1 a 1 entre São Paulo e Grêmio, o melhor público do Campeonato Brasileiro, confirmaram que a torcida do clube do Morumbi está mesmo fechada com a equipe na luta contra o rebaixamento. Mas esse apoio também tem uma razão financeira: o São Paulo tem o ingresso mais barato entre os times que mais levam torcedores aos estádios.

Mesmo ocupando a zona de rebaixamento por seis rodadas e mergulhado em uma crise marcada pela troca de treinadores e a entrada e saída de jogadores, o São Paulo tem a quarta melhor média de público do torneio, com pouco mais de 21,6 mil torcedores. Está atrás do líder Corinthians (36.652), do atual campeão, o Palmeiras (33.453 mil), do vice-líder Grêmio (25.556) e à frente do Flamengo (18.469).

LEIA TAMBÉM: Em Pelotas, Brasil-RS derrota o Paysandu por 2 a 1 na estreia do técnico Clemer

As principais organizadas do clube fizeram um pacto para apoiar o time até que ele afaste o risco de rebaixamento. Prometem protestar e cobrar, especialmente a diretoria, apenas quando o São Paulo se salvar. O torcedor comum apoiou a ideia. Por isso, a entrada da delegação no Morumbi antes dos jogos se tornou um ritual, com bandeiras e sinalizadores. A festa ocupa as ruas no entorno do estádio e depois vai às arquibancadas. Após o empate de segunda, os torcedores aplaudiram a equipe.