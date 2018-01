Com auxílio de andador, Pelé é apresentado como embaixador do Campeonato Carioca

O início de temporada morno no futebol carioca ganhou um destaque nesta segunda-feira. Maior jogador de todos os tempos, Pelé foi o protagonista do evento de lançamento do Campeonato Carioca, que começa nesta terça-feira. O Atleta do Século foi anunciado como “embaixador” da competição.

Utilizando um andador para ajudar na locomoção, Pelé participou da cerimônia de lançamento organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. Demonstrando bom humor, ele brincou sobre o uso do novo acessório – no sorteio dos grupos da Copa do Mundo, o ex-jogador apareceu em uma cadeira de rodas.

“Eu conversava com meu assessor, Pepito, e os patrocinadores. Eles disseram: ‘Você vai entrar com andador ou companheiro?’. Eu brinquei: ‘pela primeira vez, Deus me deu uma chuteira nova, por que eu não vou mostrar?'”, comentou Pelé.