Com ator global, Flamengo apresenta novo patrocinador

O Flamengo apresentou nesta terça-feira (3) mais um patrocinador. Em evento que contou com o ator Bruno Gagliasso, garoto propaganda da Orthopride, o clube formalizou acordo com a rede de ortodontia estética, que vai estampar sua marca nas placas de publicidade do Ninho do Urubu e no uniforme das categorias de base.

O patrocínio foi fechado por R$ 1,4 milhão em repasse anual de recursos, além de equipamentos e tratamento dentários para todos os atletas do clube, inclusive das categorias de base e dos esportes olímpicos.

O novo patrocinador se junta à escola de idiomas Yes!, que anuncia na barra da camisa,, a operadora telefônica TIM, que aparece dentro do número da camisa, e à construtora MRV, que tem sua marca na parte superior das costas.

O acordo com a Caixa, patrocinadora master, venceu no fim do ano e o Flamengo discute a renovação. Quer R$ 30 milhões, cinco milhões a mais do que no último vínculo. Só aí, seriam quase R$ 50 milhões de patrocínio em 2017.

Além disso, o Flamengo estaria perto de anunciar um acordo histórico com a Carabao, empresa da Tailândia que fabrica um drink energético. Esse contrato, de seis anos, renderia quase R$ 200 milhões ao Fla.

Em 2017, a Carabao estamparia sua marca na manga da camisa do uniforme do Flamengo, única propriedade vaga atualmente, pagando cerca de R$ 15 milhões. A partir de 2018, ocuparia o espaço mais nobre, no peito, assumindo como patrocinador master.