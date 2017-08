Com Atlético-MG perto na tabela, Ponte Preta mira vitória no Moisés Lucarelli

O que mais chama a atenção é a pequena diferença entre os dois times dentro da tabela. A Ponte tem 27 pontos, apenas um na frente do Atlético-MG, com 26. Por isso, o duelo ganhou mais importância. E levou o técnico a fazer mistério na escalação do time. “Ganhar do Atlético é sempre complicado”, valorizou Gilson Kleina, que teve uma semana tranquila de trabalho.

Dentro do objetivo traçado pela comissão técnica da Ponte Preta, ficou imperativo somar, pelo menos, um ponto contra o Atlético Mineiro, neste domingo, às 16 horas, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas a meta maior é vencer e confirmar seis pontos nos últimos dois jogos em casa, onde na semana passada o time paulista bateu o time misto do Botafogo, por 2 a 1.

Mesmo em má fase, o Atlético é visto por Kleina como um time “de muita velocidade”. Por isso, ele trabalhou o sistema de marcação com três volantes – Fernando Bob, Jean Patrick e Elton – dando ênfase à cobertura dos dois laterais: Nino Paraíba, pela direita, e Jeferson, pela esquerda. Este entra no lugar de Danilo Barcelos, descartado do jogo por ter vínculo com o clube mineiro.

Naldo está suspenso. Ele vinha sendo o volante titular, atuando quase como um terceiro zagueiro, função agora que ficará com Fernando Bob, recuperado de lesão. Léo Artur continua ajudando na marcação e também fazendo a ligação com o ataque. Na frente, Léo Gamalho deve mesmo assumir a vaga de Lucca, suspenso com três cartões amarelos. Gamalho veio do Goiás e já participou de parte do último compromisso. Agora começa jogando pela primeira vez.

No segundo tempo, existe a possibilidade do time atuar com três atacantes, com a saída de Léo Artur ou de outro volante para a entrada de Felipe Saraiva ou Maranhão, duas opções de velocidade.

Os dois times costumam fazer grandes duelos. Ano passado, por exemplo, eles empataram duas vezes pelas oitavas de final da Copa do Brasil e a vaga ficou com o time mineiro pelo número de gol fora. Foi 1 a 1 em Belo Horizonte e 2 a 2 em Campinas, depois de a Ponte abrir vantagem de 2 a 0. O herói daquele jogo foi Robinho, que marcou dois gols. Aos 33 anos, ele não atravessa boa fase.

No primeiro turno do Brasileiro, no Independência, houve empate por 2 a 2. O destaque deste jogo foi o atacante Lucca, que marcou os dois gols do time paulista. Artilheiro da Ponte com dez gols ele estará ausente por ter três cartões amarelos.