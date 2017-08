Com as melhores médias de público, ‘Trio de Ferro’ domina as arquibancadas

Dentro de campo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo vivem momentos completamente distintos, mas nas arquibancadas os rivais travam ótimo confronto para ver qual deles mais leva torcedores aos estádios brasileiros. No momento, o clube alvinegro tem ligeira vantagem, seguido de perto pelo alviverde e pelo tricolor.

Considerando-se todos os jogos realizados na temporada, o Corinthians tem, hoje, média de público de 32.255. O Palmeiras aparece com 32.182 e o São Paulo com 31.120. Só então aparecem times de outros Estados.

O Estado fez um levantamento que mostra a paixão dos torcedores do Trio de Ferro por seus clubes, mas também quanto o preço dos ingressos varia. O Palmeiras tem um tíquete médio no valor de R$ 62, o maior dentre todos os clubes da Série A, B e C. O São Paulo está bem abaixo: R$ 26.