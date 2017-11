Com arbitragem polêmica e 2 gols de Willian, Chelsea goleia fora e vai às oitavas

O Chelsea contou com ajuda considerável da arbitragem para golear o frágil Qarabag nesta quarta-feira e garantir vaga antecipada nas oitavas de final da Liga dos Campeões. No Azerbaijão, o time inglês teve dois pênaltis discutíveis marcado pelo português Jorge de Sousa, sendo que o primeiro deixou o adversário com um a menos logo com 19 minutos, e ainda contou com dois gols marcados por Willian para fazer 4 a 0.

O resultado deixou o Chelsea com 10 pontos, na ponta do Grupo C, garantindo uma das duas vagas da chave às oitavas. A outra será definida entre a Roma, vice-líder com oito pontos, e o Atlético de Madrid, terceiro, com três, que se enfrentam nesta quarta. Os italianos também garantem a classificação até em caso de empate na Espanha. Por fim, o Qarabag é o lanterna, com dois pontos.

O Chelsea entrou em campo com todo o favoritismo nesta quarta, mas quem assustou primeiro foi o Qarabag. Aos 12 minutos, Medvedev tabelou pela direita e a sobra ficou com Michel, que finalizou firme de dentro da área, no travessão.