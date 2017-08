Com Arão, Zé Ricardo confirma 23 relacionados no Flamengo para enfrentar o Santos

O Flamengo confirmou nesta terça-feira a lista dos 23 relacionados para a partida contra o Santos, nesta quarta, às 21h45, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, válida pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a penúltima do primeiro turno da competição.

O treinador Zé Ricardo finalizou a preparação para o jogo nesta terça-feira no CT Ninho do Urubu, no Rio, com um trabalho tático e técnico. A principal novidade no time deverá ser a volta do volante Willian Arão entre os titulares no lugar do colombiano Cuéllar.

Ambos têm se alternado como titular desde o início da temporada. Willian Arão era absoluto no meio de campo flamenguista em 2016, mas perdeu espaço. Neste ano, o jogador recuperou a posição, mas oscilou novamente e voltou a ter que revezar com Cuéllar no time titular do Flamengo.