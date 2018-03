Com aposta em Mantuan, Corinthians tenta passar pelo Bragantino

O Corinthians entra em campo para enfrentar o Bragantino nesta quinta-feira, às 20 horas, no Itaquerão, ciente de que precisa partir para o ataque após perder o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paulista por 3 a 2. Um dos caminhos para o técnico Fábio Carille superar a retranca é explorar as jogadas pelas pontas e quem pode aproveitar é o lateral-direito Mantuan, principal novidade da equipe e substituto de Fagner, que está com a seleção brasileira.

O jovem de 20 anos vai fazer seu segundo jogo como titular, o quinto com a camisa do Corinthians e o mais importante de todos. “Não tem como escolher a importância do jogo, né? Tenho me preparado bastante e o time tem me dado um suporte legal também”, contou Mantuan, em entrevista ao Estado. Foto: Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians

Ele é mais um garoto que surge na base corintiana como aposta da comissão técnica. Fábio Carille decidiu inscrever apenas Fagner como lateral-direito no Paulistão e colocou o garoto, que é volante de origem, como substituto imediato do titular, convocado por Tite.

“Não foi surpresa ter acontecido (a oportunidade na lateral), mas ocorreu em um momento inesperado”, admitiu. “O Fábio conversou comigo quando voltamos da Flórida (no início do ano, após a pré-temporada) e agora é ter mais ritmo de jogo para eu ganhar experiência”, explicou o jogador, que tem projetos ambiciosos e bem definidos para um futuro próximo.

Ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2020 e espera ainda se firmar na equipe, conquistar títulos, deixar o clube por cima e realizar um sonho. “Anota isso aí: um dia eu vou jogar na Itália”, prometeu, com um sorriso de quem realmente acredita em sua previsão. “Eu tenho no meu coração que um dia vou jogar lá.”

O Milan aparece como seu clube favorito. “Vi craques como Kaká, Gattuso, Seedorf, Maldini, Ronaldo e Ronaldinho jogando lá. É um clube que eu admiro.”

Fã de Fagner, Mantuan acredita que conquistar espaço na lateral pode ser uma boa opção para ter mais espaço no Corinthians e também para deslanchar na carreira. “Vivemos uma carência mundial na posição. No meio, temos mais jogadores de qualidade”, explicou o garoto que, apesar de tão jovem, garante não ser adepto de baladas.

Além disso, ele trata a alimentação como algo de extrema seriedade. “Sempre sigo o que determina a nutricionista, não gosto de barzinho nem tomo refrigerante. É uma coisa minha mesmo. Eu gosto de cuidar do meu corpo e de treinar bastante”, explicou. Justamente por ter um estilo mais saudável, ele coloca o astro do Real Madrid Cristiano Ronaldo como exemplo de profissional a ser seguido.

Mantuan não será a única novidade do Corinthians na partida desta noite. Preocupado com as jogadas aéreas do Bragantino, Carille resolveu fazer mudanças para deixar a equipe mais alta. Deixaram o time titular Gabriel, Emerson Sheik e Romero para a entrada de Ralf, Mateus Vital e Júnior Dutra. Mantuan é mais alto que Fagner.

Matheus Matias ficará no banco de reservas pela primeira vez e pode estrear.

Além de buscar a classificação para a semifinal do Paulistão, o Corinthians também tenta melhorar o retrospecto em sua arena quando decide uma partida de mata-mata. No geral, o time mais perdeu do que ganhou. Foram 11 decisões, com seis eliminações e cinco classificações. O primeiro triunfo foi justamente sobre o Bragantino, nas quartas de final do Paulista de 2014. A equipe corintiana também superou a Ponte Preta (quartas do Paulista de 2015), o Red Bull Brasil (quartas do Paulista de 2016), o Fluminense (oitavas da Copa do Brasil de 2016) e o Luverdense (terceira fase da Copa do Brasil de 2017).

Por outro lado, o time caiu em sua casa diante do Palmeiras (semifinal do Paulista 2015), Guaraní do Paraguai (oitavas da Libertadores de 2015), Santos (oitavas da Copa do Brasil de 2015), Audax (semifinal do Paulista de 2016), Nacional do Uruguai (oitavas da Libertadores de 2016) e Inter (quarta fase da Copa do Brasil de 2017).

BRAGANTINO – Mirando a semifinal do Paulistão, Marcelo Veiga realizou o último treinamento antes de enfrentar o Corinthians com os portões fechados. Não deve, porém, fazer nenhuma mudança em cima do time que venceu por 3 a 2 no jogo de ida. Diego Macedo e Vitinho, dois dos destaques do time no último domingo, estão confirmados entre os titulares.

Existe, no entanto, uma expectativa sobre Ítalo. Responsável por uma assistência e um gol contra o Corinthians no Pacaembu, o atacante entrou na briga para iniciar o duelo, mas deve seguir como opção no banco de reservas. Seria o “elemento surpresa” para o segundo tempo. O Bragantino deve ter Danilo e Matheus Peixoto no setor ofensivo.

“Existia uma responsabilidade grande no primeiro jogo, porque todos achavam que seria mais fácil para o Corinthians por jogar no Pacaembu. Mas conseguimos mostrar o nosso trabalho, fizemos uma boa partida e levamos a decisão para a Arena. Agora vamos tentar atingir mais um objetivo. Esse time é merecedor e está fazendo por onde para alcançar uma vaga na semifinal”, disse Veiga.