Com apoio da torcida na Vila, Levir Culpi comanda rachão na véspera do clássico

O técnico Levir Culpi comandou neste sábado um rachão no estádio da Vila Belmiro, em Santos, e contou com o apoio de cerca de dois mil torcedores no último trabalho antes do clássico contra o Corinthians neste domingo, às 16 horas, em casa, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na sequência, o treinador divulgou a lista com 23 jogadores relacionados para o duelo. A principal novidade é a presença do volante Matheus Jesus. Contratado por empréstimo em 24 de julho pelo time alvinegro, o jogador de 20 anos pertence ao Estoril, de Portugal, e passou por um longo período de recuperação física.

O volante ficará no banco de reservas neste domingo. O time titular que deve começar o duelo contra o Corinthians terá: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.