Com apenas um reforço em campo, Grêmio faz 7 a 0 no primeiro jogo-treino do ano

O Grêmio não teve trabalho para golear no primeiro teste da temporada. Em jogo-treino disputado nesta segunda-feira contra o time do Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, o time tricolor aproveitou a superioridade técnica para atropelar por 7 a 0, no CT Luiz Carvalho.

O técnico Renato Gaúcho levou a equipe titular a campo, mas com alguns desfalques. Marcelo Grohe, Edílson, Léo Moura, Kannemann, Michel e Douglas realizaram trabalhos específicos e ficaram de fora. Com isso, o único reforço para esta temporada que atuou foi o lateral Leonardo, contratado junto ao Boa e que foi titular.

O time que começou o jogo tinha: Bruno Grassi; Leonardo, Geromel, Thyere e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Miller e Pedro Rocha; Luan. Na primeira etapa, o Grêmio abriu vantagem de 3 a 0, com destaque para Pedro Rocha, que marcou os dois primeiros. Miller Bolaños também deixou o seu.

Para a segunda etapa, Renato mudou toda a equipe, que atuou com: Bruno Grassi (Léo); Wallace Oliveira, Kaio, Jaílson e Iago; Arthur (Ty), Lincoln, Fernandinho, Maxi Rodríguez e Éverton; Batista (Yuri Mamute). Mesmo assim, o Grêmio seguiu superior e marcou mais quatro, com Batista, duas vezes, Maxi Rodríguez e Éverton.

Depois da partida, os jogadores foram liberados até a tarde desta terça, quando voltam a trabalhar. O Grêmio se prepara para a estreia na temporada, que acontecerá no próximo dia 2, diante do Ypiranga, em casa, pelo Campeonato Gaúcho.

