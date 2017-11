Com acesso garantido, Inter pega Goiás para seguir na luta pelo título da Série B

A irregularidade apresentada nas últimas partidas não atrapalhou o Internacional na conquista do acesso à elite do Campeonato Brasileiro, mas deixou o título da Série B mais distante. Neste sábado, o time gaúcho vai até Goiânia para enfrentar o Goiás, às 17 horas, no estádio Serra Dourada, pela 37.ª e penúltima rodada.

Vice-líder com 65 pontos, o Internacional não sabe o que é ganhar há cinco jogos, com quatro empates e uma derrota em casa para o Ceará, por 1 a 0. A sequência negativa resultou na demissão do técnico Guto Ferreira no último final de semana. Além de acabar com o jejum, o time precisa torcer por um tropeço do líder América-MG, com 68 pontos, diante do Londrina, fora de casa, para seguir na briga pelo título.

O técnico interino Odair Hellmann, que estreou no empate sem gols contra o Oeste, em Barueri (SP), tem voltas importantes para montar o Internacional diante do Goiás. O departamento médico liberou o zagueiro Victor Cuesta e o artilheiro Leandro Damião, enquanto que o meia D’Alessandro está novamente à disposição após cumprir suspensão automática.