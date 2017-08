Com Abel no banco, Fluminense desperdiça vantagem e empata com Sport no Recife

Abel Braga voltou a um campo de futebol nesta quarta-feira. Ainda abalado pela tragédia familiar vivida no último fim de semana, foi ovacionado pela torcida adversária na Ilha do Retiro, no confronto entre Sport e Fluminense, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do banco de reservas, viu o time carioca abrir 2 a 0 com um início arrasador, mas não segurar a vantagem e, prejudicado pela arbitragem, deixar o gramado com um empate por 2 a 2.

Se com a bola rolando as duas equipes fizeram um duelo movimentado, antes do apito inicial a emoção tomou conta do estádio. Ao pisar no gramado, Abel foi aplaudido de pé e teve o nome gritado pela torcida do Sport, que deixou a rivalidade de lado para apoiar o treinador que perdeu o filho mais novo, João Pedro, no sábado. Emocionado, ele foi confortado por Vanderlei Luxemburgo, ao lado de quem perfilou para ouvir o hino nacional no meio de campo.

Mesmo fora de casa, o Fluminense tomou conta do início de jogo, ignorou o péssimo estado do gramado e abriu 2 a 0 antes dos 15 minutos. Mas viu o Sport empatar e, com um a menos após a expulsão equivocada de Orejuela no segundo tempo, não teve forças para reagir. Assim, chegou aos 22 pontos, na parte intermediária da tabela, enquanto o rival pernambucano foi a 28, na luta pelo G6. No sábado, o Fluminense recebe o Atlético-GO, enquanto o Sport visita o líder Corinthians.