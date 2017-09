Com a confiança de Tite, Alisson deverá ser o goleiro na Copa

Foto: Lucas Figueiredo / CBF / Divulgação

Titular desde a época de Dunga, Alisson deverá ser o goleiro da seleção brasileira na Copa do Mundo do próximo ano. O jogador sofreu apenas três gols nos dez jogos com Tite nas Eliminatórias Sul-Americanas, vem sendo elogiado com frequência pelo treinador e fez partidas seguras diante de Equador e Colômbia. Apesar disso, Alisson garante que ainda não se vê no Mundial da Rússia e prefere exaltar o aspecto coletivo.

“Acho que ninguém tem passaporte carimbado ainda, mas (o meu) está bem encaminhado pela campanha que a gente fez e pelo trabalho que a gente vem fazendo”, disse, após o empate em Barranquilla. “Toda a equipe está de parabéns. Contra a Colômbia foi mais uma partida muito difícil, a gente não conseguiu fazer o que a gente queria, mas havia também a qualidade do adversário.”

Alisson também comemorou as estatísticas que estão a seu favor, como o baixo número de gols sofridos. “É importante. No futebol, além de resultados, os número também contam, principalmente na parte defensiva. Temos que sofrer o menor número de gols possível para estar sempre perto de vitória”, sustentou o goleiro da Roma.