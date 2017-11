Com 7 desfalques e zaga reserva, Atlético-MG desafia o Bahia na Fonte Nova

O Atlético Mineiro terá uma série de problemas em sua escalação para o importante confronto deste domingo contra o Bahia, às 18 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Três titulares receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético Goianiense, na quinta-feira, e vão desfalcar a equipe: o zagueiro Leonardo Silva, o volante Adilson e o atacante Fred.

O problema é ainda maior porque o zagueiro Gabriel, que sofreu uma pancada na cabeça no mesmo duelo, foi vetado pelo departamento médico. E, no sábado, véspera do jogo, a equipe teve outros três súbitos desfalques, todos lesionados: o lateral Marcos Rocha, o zagueiro Felipe Santana e o meia Cazares.