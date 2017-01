Com 40 jogadores no elenco, Corinthians precisa cortar 12 para o Paulista

O técnico Fábio Carille tem um problema para resolver nos próximos dias. O elenco do Corinthians conta atualmente com 40 jogadores, sem contar garotos que devem ser promovidos da Copa São Paulo, e ele terá que escolher apenas 28 para disputar o Campeonato Paulista. Os próximos dias servirão para o treinador fazer os últimos testes e definir a lista.

O treinador precisa enviar uma lista de inscritos para a Federação Paulista de Futebol até o dia 2 de fevereiro, mas não precisa definir os 28. A data limite para a lista com os 28 atletas é dia 3 de março.

LEIA TAMBÉM: Bruno Silva muda discurso do Botafogo e admite: 'A Libertadores é realidade'

Dos jogadores que disputaram a Copinha, pelo menos dois deles serão aproveitados no time principal. Casos do volante Mantuan e do atacante Carlinhos. Outros também podem subir, mas ainda depende de uma conversa entre a base e o profissional.

O único setor que parece ter bem definido quem serão os inscritos no Paulista é o gol: Cássio, Walter e Matheus Vidotto. Com isso, ficam de fora Caíque e Diego. Na zaga, Balbuena, Pablo e Vilson são nomes certos. Pedro Henrique tem boas chances, enquanto Yago deverá ser emprestado para a Ponte Preta e Léo Santos briga por vaga.

Na lateral direita, Fagner e Léo Príncipe também estão assegurados. Na esquerda, Moisés e Guilherme Arana brigam pela condição de titular, logo, estão garantidos. O garoto Guilherme Romão, que foi bem na Copinha, pode ser promovido, mas não deverá ser inscrito. A posição de volante é na qual existe a maior concorrência. No total, são nove jogadores. Camacho, Fellipe Bastos, Paulo Roberto e Gabriel estão certos. Maycon é bem provável. Mantuan e Cristian podem aparecer, enquanto Jean e Warian dificilmente serão relacionados.

LEIA TAMBÉM: Santos estuda contratações de atacante e de lateral para 2017

Entre os meias, a situação parece bem definida. Rodriguinho (caso não seja negociado), Marlone, Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel estão na lista. Danilo, que só deve voltar a jogar no fim do ano, e o garoto Rodrigo Figueiredo devem ficar de fora. Já no ataque, são oito opções. Romero, Jô, Kazim e Luidy devem ser inscritos. Carlinhos e Léo Jabá devem disputar uma posição, enquanto Mendoza e Bruno Paulo, provavelmente, ficarão de fora.

Carille poderá fazer um último teste antes de definir seus escolhidos no amistoso contra a Ferroviária na próxima quarta-feira, às 21h45, no Itaquerão. A estreia da equipe ocorre no sábado, dia 4, diante do São Bento, em Sorocaba.