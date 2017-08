Com 3 gols em 3min, Manchester United volta a golear no Inglês

Como aconteceu na estreia, na semana passada, o Manchester United goleou por 4 a 0 neste sábado, na segunda rodada do Campeonato Inglês. Jogando fora de casa desta vez, o time comandado pelo técnico José Mourinho contou com três gols em apenas três minutos, na reta final do jogo, para aplicar a goleada sobre o Swansea City, no País de Gales.

Com seis pontos, o United desponta provisoriamente na tabela do Inglês, enquanto o Swansea tropeça novamente, após empatar sem gols na estreia. Na rodada de abertura, o time de Manchester vencera pelo mesmo placar de 4 a 0 o West Ham, no Old Trafford. No próximo sábado, o adversário será o Leicester City, em casa.

A goleada deste sábado foi definida somente na reta final da partida. Até os 34 minutos do segundo tempo, o Manchester United vencia por apenas 1 a 0, gol do zagueiro Eric Bailly aos 45 minutos da etapa inicial.