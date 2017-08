Com 3 gols de Cristiano Ronaldo, Portugal goleia nas Eliminatórias

Com três gols de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal goleou as Ilhas Faroé por 5 a 1, nesta quinta-feira, e se manteve na briga pela vaga direta na Copa do Mundo de 2018. Na vice-liderança do Grupo B das Eliminatórias Europeias, o time português disputa com a Suíça, que também venceu na rodada, a primeira colocação da chave.

Maior astro do time português, Cristiano Ronaldo não decepcionou o público presente no estádio do Bessa Século XXI, na cidade do Porto. Ele abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo e anotou o segundo aos 29, em cobrança de pênalti. Antes do intervalo, aos 38, a seleção das Ilhas Faroe anotou o gol de honra, com Rogvi Baldvinsson.

No segundo tempo, os portugueses foram ainda mais superiores em campo e não tiveram problemas para ampliar a vantagem no placar. William Carvalho anotou de cabeça aos 13 minutos e Cristiano Ronaldo, seis minutos depois, recebeu enfiada quase na marca do pênalti, cortou marcador e goleiro com apenas um drible e mandou para as redes.