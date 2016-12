Em recuperação na temporada, a Internazionale mostrou nesta quarta-feira que pode figurar entre os primeiros colocados do Campeonato Italiano. Com um bom jogo de toques rápidos e objetividade no ataque, especialmente no segundo tempo, quando marcou os gols, o time de Milão recebeu a Lazio e ganhou por 3 a 0, no estádio Giuseppe Meazza, pela 18.ª rodada.

O grande destaque da partida foi o centroavante argentino Mauro Icardi, outrora criticado pela própria torcida da Internazionale. Nesta quarta-feira – talvez inspirado pela presença do brasileiro Adriano, ídolo dos interistas pela brilhante passagem entre 2004 e 2008, no estádio -, ele marcou duas vezes e foi ovacionado pelos torcedores. De quebra, assumiu a liderança isolada da artilharia do campeonato com 14 gols – dois a mais que Edin Dzeko, da Roma, e Andrea Belotti, do Torino.

LEIA TAMBÉM: Atacante do Atlético Nacional agradece torcida brasileira no Mundial de Clubes

Agora com 30 pontos, a Internazionale se garante na sétima colocação ao final desta rodada. Está mais perto dos times que ocupa a faixa de classificação às competições europeias da próxima temporada. Fora a líder Juventus, com bastante folga com 42 pontos, vê a Roma na vice-liderança com 35, Napoli e Lazio na sequência com 34, o Milan com 33 e a Atalanta com 32. Neste meio de semana, apenas os times de Turim e de Milão não jogarão pela rodada, já que farão a final da Supercopa Italiana nesta sexta-feira, em Doha (Catar).

Em campo, a Lazio começou melhor e nos primeiros 20 minutos ameaçou o gol de Handanovic. Nas duas jogadas o meia brasileiro Felipe Anderson, ex-Santos, estava presente. A partir da segunda metade do primeiro tempo, o jogo ficou mais equilibrado e a Internazionale passou a ter mais iniciativa de ataque, apesar de oferecer pouco perigo ao time de Roma.

A equipe de Milão se soltou mesmo na segunda etapa. Em um intervalo de dois minutos, matou o jogo. Aos 9, Ever Banega roubou a bola na intermediária, avançou até a entrada da área e acertou um belo chute no Angulo esquerdo alto do goleiro Federico Marchetti para abrir o placar. Aos 11, após cruzamento da direita, Icardi se antecipou ao zagueiro Stefan de Vrij e cabeceou no contrapé do arqueiro da Lazio para fazer o segundo.

LEIA TAMBÉM: Avaí vence o Tupi com um gol contra e se garante no G4 da Série B do Brasileiro

Perdida em campo, não demorou para a Lazio tomar o terceiro. Aos 21, Icardi marcou o terceiro em uma jogada ensaiada de falta. Pela lateral direita da área, Banega rolou rasteiro para a marca do pênalti e o argentino chutou mascado para o gol. Com muitos zagueiros à sua frente, Marchetti não conseguiu fazer a defesa e viu a bola entrar de mansinho na sua meta.

Com três gols de vantagem, o técnico Stefano Pioli resolveu dar uma chance para o atacante brasileiro Gabriel, pouco aproveitado desde a sua contratação junto ao Santos no meio deste ano. O ex-santista entrou aos 41 minutos e tentou fazer de tudo para agradar. Correu bastante, se aplicou na marcação, tentou algumas jogadas de efeito – como um passe de letra – e deu um chute a gol, que foi desviado pela zaga. Saiu aplaudido pela torcida.