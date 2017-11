Com 2 de Lewandowski, Bayern de Munique vence e amplia vantagem no Alemão

Contando com uma ajuda do RB Leipzig, o Bayern de Munique voltou a abrir vantagem na liderança do Campeonato Alemão, neste sábado. Diante de sua torcida, o Bayern venceu o Augsburg por 3 a 0 e ainda contou com um tropeço do rival de Leipzig – em empate com o Bayer Leverkusen – para aumentar a diferença de quatro para seis pontos.

A equipe de Munique chegou aos 29 pontos, contra 23 do RB Leipzig, que já passa a ter a vice-liderança ameaçada pelo Borussia Dortmund e pelo Hoffenheim, ambos com 20. O Schalke, que tem 20 e ainda jogará neste domingo, pode alcançar o segundo colocado ainda nesta rodada.

LEIA TAMBÉM: Rússia vence amistoso com 2 gols contra do mesmo zagueiro da Coreia do Sul

Novamente, o Bayern de Munique contou com o brilho de Robert Lewandowski para garantir mais três pontos. Com atuação decisiva do polonês, o time da casa resolveu a partida entre o fim do primeiro tempo e o início do segundo.