Com 1º gol de Vinícius Junior, Flamengo goleia por 5 a 0 e passa na Sul-Americana

O confronto entre Flamengo e Palestino, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, já poderia ter o seu fim decretado após a vitória do clube brasileiro no jogo de ida por 5 a 2, mesmo no Chile. Obviamente a segunda partida aconteceu nesta quarta-feira e, mais uma vez, o time rubro-negro não deu qualquer chance e ratificou a classificação às oitavas de final com uma nova goleada: 5 a 0, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio, com placar agregado em 10 a 2.

O próximo desafio do Flamengo na Copa Sul-Americana será um confronto brasileiro. O adversário será a Chapecoense, a atual campeã, que passou com dificuldades na disputa por pênaltis contra o Defensa y Justicia, da Argentina. As datas serão definidas em breve pela Conmebol. Quem passar, poderá encontrar o Fluminense nas quartas de final – o time tricolor enfrentará a LDU, de Quito (Equador).

No ano passado, Flamengo e Palestino duelaram nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os chilenos surpreenderam ao venceram no Brasil por 2 a 1, depois de uma derrota por 1 a 0 em Santiago. Só que desta vez o clube rubro-negro não deu chance para o azar novamente. E liquidou o confronto logo no primeiro tempo no estádio Luso-Brasileiro.