Colônia marca nos acréscimos, supera Mönchengladbach e vence a segunda no Alemão

Foi dramático, mas o Colônia voltou neste domingo a dar uma alegria ao seu torcedor. Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, a equipe confirmou o mando e derrotou o Borussia Mönchengladbach por 2 a 1, em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão. Foi apenas o segundo triunfo do time na competição.

Apesar do bom resultado, o Colônia segue em situação muito difícil. Está na lanterna com nove pontos, oito atrás do Mainz, o último fora da zona de rebaixamento. Já o Borussia Mönchengladbach segue com 28 pontos, na sexta colocação.

O prenúncio de um domingo diferente para o torcedor do Colônia veio aos 34 minutos do primeiro tempo, quando o defensor dinamarquês Frederik Sörensen aproveitou cruzamento e abriu o placar.