Colômbia descarta ‘tirar pé’ e diz que pegará Brasil pensando nas Eliminatórias

A seleção colombiana já está completa para o jogo com o Brasil, quarta-feira, no Engenhão. Todos os 20 convocados pelo técnico José Pékerman já estão no Rio para a partida que foi batizada de Jogo da Amizade, e que terá toda a sua arrecadação revertida aos familiares das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense. Mas, apesar do caráter amistoso e beneficente, ninguém na Colômbia fala em “tirar” o pé na quarta-feira. O time quer aproveitar a partida para azeitar o time para as Eliminatórias.

“É uma oportunidade para expressamos nosso apoio ao Brasil e aos familiares das vítimas. É um momento de estarmos unidos, mas, para todos que estamos aqui na seleção, também é importante em termos esportivos”, disse o volante Aguilar. “Quando colocamos a camiseta temos que dar o máximo e tentar avançar em alguns conceitos que estamos trabalhando. É bom para a comissão técnica ir avaliando, visando as partidas das Eliminatórias.”

O atacante Teo Gutierrez, o mais conhecido jogador do elenco, lembra que a Colômbia está fora da zona de classificação à Copa do Mundo da Rússia, e por isso afirma que o jogo com o Brasil servirá para Pekerman corrigir o rumo do time. “É um jogo em homenagem a Chapecoense, mas também temos que nos preparar para as Eliminatórias. Agora mesmo estamos fora do Mundial, e este ano queremos recuperar o bom nível que tem a seleção”, destacou.

Gutierrez crê em uma partida de alto nível, com a rivalidade sendo colocada um pouco de lado – vale lembrar que Brasil e Colômbia protagonizaram duelos duros especialmente após a Copa do Mundo de 2014, quando Neymar saiu lesionado após entrada dura de Zuniga nas quartas de final. “É uma partida especial, mais tranquila. Pela homenagem, pelas pessoas, pelo espetáculo. São duas equipes que jogam um futebol bonito.”