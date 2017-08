Colômbia convoca Cuellar e Borja para encarar o Brasil nas Eliminatórias

O técnico José Pékerman anunciou neste sábado a lista de convocados para representar a seleção colombiana nas próximas duas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, com novidades. O flamenguista Gustavo Cuellar e o palmeirense Miguel Borja foram lembrados e representarão o país contra Venezuela, quinta-feira que vem, fora de casa, e Brasil, dia 5 de setembro, em Barranquilla.

Os dois jogadores que atuam em clubes brasileiros podem ser considerados surpresas porque sequer foram titulares absolutos em seus times ao longo da temporada. Cuellar sofreu com a falta de espaço no Flamengo sob o comando de Zé Ricardo e somente após a chegada do colombiano Reinaldo Rueda, há duas semanas, conquistou uma vaga na equipe.

LEIA TAMBÉM: Após eliminação, Cuca defende trabalho no Palmeiras: 'Sem terra arrasada'

O caso de Borja, por sua vez, é ainda mais complicado. Contratado como grande esperança de gols para a temporada, após ser considerado o melhor jogador da América do Sul em 2016, o atacante naufragou no Palmeiras, tem amargado o banco de reservas com o técnico Cuca e não justificou os quase R$ 35 milhões desembolsados pelo clube para contratá-lo.