Cobiçado por rival, Matheus Jesus explica opção pelo Santos: ‘Tudo parece melhor’

“Aqui tudo parece ser melhor”. Foi com essa justificativa que o volante Matheus Jesus explicou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva no CT Rei Pelé, a razão para ter optado pela transferência ao Santos, após ser dado como nome praticamente certo como reforço do São Paulo.

Revelado nas categorias de base da Ponte Preta, Matheus Jesus pertence ao Estoril, de Portugal, que o adquiriu recentemente e agora o cedeu por empréstimo até o final de 2018. Com respostas curtas, ele tentou explicar a razão que o fez desistir do São Paulo e acertar com o Santos, embora tenha negado que o fato de o clube do Morumbi lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro tenha pesado na sua decisão.

LEIA TAMBÉM: Na Rússia, Tite aproveita para ganhar ‘experiência’ antes da Copa do Mundo

“Houve polêmica porque o presidente de lá deu como certo, mas o Santos apareceu tão rápido com a proposta. Sei lá, foi por opção minha vir para cá. Pelo clima parecer ser melhor, o clube. Foi uma escolha minha. O Santos deu as condições certas em tempo rápido. E eu aceitei”, afirmou.