Cobiçado por gigantes, Alisson admite que pode sair da Roma no meio do ano

Um dos destaques da boa campanha da Roma na temporada 2017/2018, o goleiro Alisson já atrai a atenção de alguns dos principais clubes da Europa. De acordo com a imprensa italiana, Paris Saint-Germain, Liverpool e até o Real Madrid estariam de olho no brasileiro de 25 anos, titular da seleção brasileira de Tite.

Perguntado sobre o interesse destes clubes, Alisson admitiu a possibilidade de deixar o Chelsea, mas somente na janela de transferência do meio do ano. “Sobre o mercado? Talvez possamos falar sobre isso em junho, porque agora só quero ter bom desempenho na Roma”, declarou aos microfones da Sky.

LEIA TAMBÉM: RB desiste de Oliveira e Fio deve continuar como técnico

Segundo a imprensa da Itália, o Real vê Alisson como bom nome para substituir Keylor Navas, que há temos não conta com a confiança da torcida. No Liverpool, ele chegaria para ganhar a posição de Mignolet, enquanto no PSG, teria Areola como principal concorrente à vaga.