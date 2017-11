Clubes fazem de tudo para escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro

Os clubes ameaçados pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro estão utilizando vários artifícios para se salvar. O Avaí convocou o seu torcedor mais famoso, o ex-tenista Gustavo Kuerten, para gravar vídeos motivacionais nas redes sociais. Os torcedores do Sport apelaram para o lado supersticioso. Boa parte dos 30 fãs que acompanharão o time no Rio de Janeiro, para o jogo contra o Fluminense, está levando sal grosso na bagagem. A ideia é espantar o azar. Para lotar o estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), neste domingo, a Ponte Preta colocou o preço dos ingressos no menor valor permitido pela CBF e vai cobrar R$ 6 (a meia-entrada sai por R$ 3) por um lugar na arquibancada.

Se pudesse, a Ponte teria reduzido ainda mais os ingressos. A intenção do clube era cobrar R$ 2 e R$ 1 no jogo decisivo contra o Vitória. No entanto, o clube foi informado pela CBF de que o valor mínimo era de R$ 6. Mesmo assim, teve de pedir autorização para a entidade que controla o futebol nacional. O artigo 16 do regulamento do Campeonato Brasileiro diz: “O preço mínimo do ingresso será de R$ 40,00 (quarenta reais), com meia-entrada a R$ 20,00 (vinte reais)”.

Se os clubes descumprirem o regulamento, podem ser multados pelo STJD. A Ponte Preta espera contar com o apoio de cerca de 13 mil pagantes, quebrando o recorde do ano, para vencer o Vitória em uma briga direta. O time de Campinas está em 17.º lugar, com 39 pontos, um a menos que o rival baiano.