Clube do Bosque abre 60ª edição do torneio Esquilo

O Clube do Bosque dá início neste sábado ao 60º Campeonato Esquilo de Futebol Society. Esta edição do torneio terá sete equipes, que se enfrentam em turno e returno. As três primeiras avançam diretamente às semifinais, enquanto as outras quatro deverão disputar uma repescagem. A final está prevista para o dia 9 de dezembro. O Bosque é o último dos clubes associativos de Americana a dar o pontapé inicial para sua competição interna do segundo semestre.

A rodada de abertura do Campeonato Esquilo terá três jogos neste sábado, no campo do Castor Society: Castor Society x Líder Contábil (14h45), Z Sport x Orion Cores (16 horas) e Criarte x Varejão Tatu (17 horas). A Construtora Armec é o único time a folga nesta primeira rodada da competição. No primeiro semestre, o time da Construtora Armec se sagrou campeão no Clube do Bosque ao superar o Orion Cores na decisão por 4 a 1. O Líder Contábil ficou com o título no segundo semestre do ano passado.

LEIA TAMBÉM: Após semana turbulenta, Flamengo blinda Zé Ricardo em busca de reação contra Avaí

Nos outros clubes da cidade, a bola já começa a rolar a partir de hoje. O Flamengo tem partidas programadas pela segunda rodada do 57º Campeonato Interno de Futebol Minicampo Supermercado Pague Menos nas categorias Intersênior, Sênior e Super Sênior a partir das 19h15 desta sexta-feira. Amanhã, as categorias Interjovem e Feminino também entram em ação.