Cleber assina até 2022 e enfim é confirmado como reforço do Santos

O Santos tem adotado como política não anunciar nenhum jogador como reforço até que tenha todos os documentos necessários. Por isso, só nesta quinta-feira confirmou a contratação do zagueiro Cleber, que está no Brasil desde 15 de dezembro e treina com o elenco santista desde o primeiro dia da pré-temporada.

Só nesta quinta-feira, entretanto, o ex-zagueiro do Corinthians e do Hamburgo assinou um contrato válido por cinco anos, até 31 de janeiro de 2022. O Santos não revelou quanto gastou na negociação para tirá-lo da Alemanha.

LEIA TAMBÉM: Pintado define o São Paulo para o último jogo no Brasileirão

“Para mim é uma assinatura com muito valor. Estou desde o início trabalhando com meus companheiros. Estava ansioso por este dia, para que chegasse logo para poder assinar e ficar mais tranquilo. Graças a Deus concluiu hoje (quinta), com a assinatura. Espero agora dar continuidade ao meu trabalho e poder dar muita alegria aos torcedores do Santos”, comentou Cleber.

O zagueiro, de 26 anos, estava no Hamburgo desde agosto de 2014. Com o clube brigando contra o rebaixamento e ele jogando pouco, Cleber passou a ser especulado em times brasileiros em todas as janelas de transferências.

O acerto com o Santos, porém, era a vontade do defensor. “Sempre quando abria a janela haviam sondagens para eu voltar para o Brasil, mas, Graças a Deus, eu consegui vir para o Santos, lugar para onde eu queria vir antes. É muito bom ter a oportunidade de jogar em um time que é vencedor, que sempre joga as competições para ir até o final”, festejou.

LEIA TAMBÉM: Com volta de Cueva, São Paulo treina no Pacaembu para jogo de domingo