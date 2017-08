Clayton marca, Atlético-MG bate Inter no Beira-Rio e vai à semi da Primeira Liga

De volta ao Atlético-MG, Clayton justificou nesta quarta-feira o pedido de Rogério Micale pelo seu retorno e definiu a classificação às semifinais da Copa da Primeira Liga. No confronto de reservas diante do Internacional, em pleno Beira-Rio, o atacante aproveitou a oportunidade e marcou belo gol para definir o triunfo alvinegro por 1 a 0.

Se a utilização dos reservas era uma oportunidade para Robinho e Fred mostrarem serviço, quem apareceu foi o outro atacante do trio ofensivo do Atlético-MG. Em sua segunda partida neste retorno ao clube, sendo a primeira como titular, Clayton fez uma de suas melhores atuações com a camisa alvinegra e garantiu a classificação.

Agora, o Atlético-MG espera o vencedor do confronto entre Flamengo e Paraná, ainda nesta quarta, em Cariacica, para conhecer seu adversário nas semifinais da Primeira Liga. O Inter, por sua vez, volta todas as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro e fechará a temporada 2017 sem nenhum título de elite.