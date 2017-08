Clayson vê cobrança interna após duas derrotas do Corinthians em casa

Líder do Campeonato Brasileiro com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, o Corinthians não quer relaxar com a boa campanha, muito menos se abalar com as duas derrotas nos três últimos jogos. Por isso, existe uma cobrança interna para que o time mantenha o foco e retome o caminho das vitórias o mais rápido possível.

“Claro que gera uma cobrança interna. Isso é algo normal. A gente sabia que, infelizmente, uma hora as derrotas iriam acontecer, mas o grupo segue unido e não pode deixar nada de fora nos atrapalhar”, disse o atacante Clayson.

O goleiro Cássio e o técnico Fábio Carille, entre outros, sempre destacam o bom ambiente entre os jogadores. Clayson concorda e afirma que as derrotas para Vitória e Atlético Goianiense não abalaram o relacionamento entre os atletas.