Clayson leva pancada e pode ser mais um desfalque do Corinthians

Além dos desfalques por causa dos compromissos de seleções nacionais e lesões, o Corinthians pode ter mais um problema para o clássico com o São Paulo, domingo, às 16 horas, no Morumbi, pelas semifinais do Campeonato Paulista. O atacante Clayson levou uma pancada no joelho direito durante a partida contra o Bragantino e nesta sexta-feira realizou tratamento.

Ausências certas são o lateral-direito Fagner, que está com a seleção brasileira que disputou um amistoso contra a Rússia e enfrentará a Alemanha na terça-feira, e o zagueiro Balbuena e o atacante Romero, que estão com a seleção paraguaia para duelo com os Estados Unidos.

Soma-se a lista de desfalques, o meia Jadson, que se recupera de contratura na coxa direita e deve ter condições de jogo apenas para a segunda partida das semifinais do Paulistão contra o São Paulo, quarta-feira, no Itaquerão.

Caso Clayson seja vetado para a partida, Carille pode apostar em Emerson Sheik ou no garoto Pedrinho. Nas outras posições, o treinador não deve fazer mistério. Mantuan continua no lugar de Fagner, Pedro Henrique entra na vaga de Balbuena e Matheus Vital joga na posição de Romero. Jadson já tem sido desfalque nos últimos jogos.

Carille define o Corinthians no treinamento deste sábado. A equipe deve atuar com: Cássio; Mantuan, Pedro Henrique, Henrique e Sidcley; Ralf (Gabriel) e Maycon; Mateus Vital, Rodriguinho e Clayson (Emerson Sheik); Júnior Dutra.