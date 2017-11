Clayson, Felipe Melo e Daronco são denunciados no STJD por confusões no dérbi

O Corinthians venceu o clássico com o Palmeiras por 3 a 2, mas o jogo continua, agora no tribunal. Os atacantes Clayson e Deyverson, o volante Felipe Melo e o árbitro Anderson Daronco podem ser punidos por causa de confusões ocorridas no dérbi, realizado no último domingo, em Itaquera. O julgamento deve ocorrer na quinta-feira.

Clayson e Felipe Melo se desentenderam no túnel que dá acesso aos vestiários. Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o volante palmeirense arremessando um objeto, que parecia ser uma munhequeira, em direção ao corintiano. Depois, apareceu um outro vídeo em que o atacante teria, supostamente, cuspido em direção ao palmeirense. Ambos foram denunciados no artigo 258 (conduta contrária à disciplina ou ética desportiva), que prevê suspensão de um a seis jogos.

O atacante palmeirense Deyverson, expulso nos minutos finais de jogo por uma cotovelada no atacante Romero, será julgado pelo artigo 254-A, que fala sobre prática de agressão e prevê suspensão de quatro a 12 jogos.