Clayson comemora conquista do Timão no Zanaga

Foto: Instituto JR Dias / Divulgação

O atacante Clayson, destaque do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro, veio a Americana na noite desta quinta-feira, menos de 24 horas após o Timão ter comemorado o heptacampeonato nacional com três rodadas de antecedência, na noite de quarta-feira, quando venceu o Fluminense por 3 a 1.

O jogador visitou um campo de futebol society do bairro Antônio Zanaga, onde deu autógrafos e posou para selfies com cerca de 150 pessoas, entre alunos da escolinha do Instituto JR Dias e moradores do bairro.

LEIA TAMBÉM: Manutenção de Felipe Melo na reserva ajuda Palmeiras a economizar