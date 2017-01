Cláudio Britto retorna ao Leão da 13 como auxiliar

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

Um dos principais ídolos do União Barbarense na década, o ex-volante Cláudio Britto assumiu nesta segunda-feira (23) o cargo de auxiliar técnico do clube. Com 40 anos, ele viverá sua primeira experiência fora das quatro linhas, após ter passado os últimos anos como professor das escolinhas sociais do clube. O anúncio foi feito depois da divulgação da saída de Emerson Melo do cargo de diretor-executivo do clube, também nesta segunda.

“Para mim é uma grande satisfação essa nova função. Era um sonho, um projeto antigo meu. Tudo tem sua hora. Em 2014, quando parei de jogar, ainda não era o momento, mas hoje me sinto preparado para ajudar a comissão técnica do (Edson) Leivinha e tentar passar ao grupo o espírito de Série A2”, afirmou Britto, que não esconde o desejo de treinar o Leão da 13 no futuro.

“Antes eu relutava quando me perguntavam isso, mas agora posso dizer que é um desejo meu sim. Vou me especializar primeiro, estudar, aprender e sempre procurar aproveitar as oportunidades como essa que vou ter agora”, afirmou. Como jogador, Cláudio Britto atuou em 102 partidas pelo União e teve como ponto alto o acesso na Série A2 de 2012.