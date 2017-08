Claudinei Oliveira volta atrás, fica no Avaí e não fala de Maicon contra o Santos

A goleada sofrida pelo Atlético Paranaense por 5 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro fez com que o técnico Claudinei Oliveira questionasse a sua situação no Avaí. Mas após uma conversa com a diretoria na última sexta-feira, ele deu entrevista já citando o seu próximo compromisso diante do Santos, marcado para este domingo, às 19 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 19.ª rodada. A ordem é recuperar os pontos perdidos.

Mas o elástico placar quase gerou uma grave crise no clube. O Avaí é o 18.º colocado com 17 pontos, a três do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mesmo assim, Claudinei Oliveira lamentou a perda do momento de ascensão. “É duro remar, remar, remar e depois morrer na praia. Voltamos à estaca zero”, comentou o técnico.

Claudinei Oliveira estava disposto a entregar o cargo, mas foi convencido pela diretoria a continuar no cargo com a promessa de que o clube deve receber alguns reforços. “Mapeamos alguns jogadores que ainda não fizeram sete jogos no Brasileirão e vamos tentá-los. Temos que encorpar o time”, disse o treinador.