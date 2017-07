Claudinei Oliveira aposta no entrosamento do Avaí para superar o Palmeiras

O técnico Claudinei Oliveira confia no ritmo intenso e no entrosamento do Avaí para poder superar o Palmeiras, no Allianz Parque, neste sábado, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico afirmou que fará apenas uma alteração no time. Suspenso no compromisso anterior, o lateral-esquerdo Capa retorna na vaga de João Paulo.

“Vou dar sequência à equipe que vem bem, fez bons jogos. Estamos procurando dar uma sequência boa, com uma resposta positiva em jogo, com ritmo de jogo o que é muito importante. Quando se troca muito, quem entra pode não ter o mesmo ritmo de jogo e isso pode prejudicar. Nossa intensidade é muito alta e pode ser que alguns atletas que não estejam com ritmo, não aguentem os 90 minutos”, afirmou Claudinei Oliveira.

Na verdade, o técnico prefere atuar fora de casa porque pode adotar um esquema defensivo sem ter a pressão da sua torcida. O Avaí não deve abrir mão desta estratégia, apostando na regularidade de sua defesa e na grande fase do goleiro Douglas, emprestado pelo Corinthians.